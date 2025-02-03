Силы обороны наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 2 вражеские атаки в районе населенного пункта Гатище.

На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степная Новоселовка, Богуславка, Загрызово, Лозовая.

Враг наступает возле Загрызово: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 8 раз неподалеку Новоегоровки, Новолюбовки, Макеевки, Ямполовки и в направлении Серебрянки.

Противник приближается к Ямполовке: смотрите на карте

На Северском направлении враг дважды штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки, успеха не имел.

На Краматорском направлении состоялось 2 штурмовых действия в районах населенных пунктов Предтечино и Часов Яр.

На Торецком направлении враг совершил 8 атак в районах Торецка и Крымского.

Россияне давят на Торецк: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 атак агрессора в сторону Зеленого Поля, Тарасовки, Успеновки, Елизаветовки, Водяного Второго, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаклов.

Оккупанты атакуют Успеновку: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 1 вражеский штурм в районе Константинополя.

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское захватчики совершили 1 бесполезный штурм позиций наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 12 атак противника.

