Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 91 авиационный удар, а также совершил более 6 тысяч обстрелов, из них 138 – из РСЗО.

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Какая ситуация сложилась на фронте

На Харьковском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Волчанска.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Песчаного и Загрызово.

Что происходит возле Петропавловки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Новоегоровки, Тернов, Новолюбовки и Ямполовки.

На Северском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районах Часового Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.

Как изменился фронт в направлении Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 12 атак недалеко от населенных пунктов Крымское, Торецк и Щербиновка. В некоторых случаях поддерживал свои действия ударами авиации.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Новополтавка, Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Удачное, Надеевка, Успеновка, Новоалександровка, Дачное и Покровск. Противник активно привлекал на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Где продвинулась армия России на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили шесть атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Раздольного и Нового Комара.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили два наступательных действия в направлении Новоселки.

На Ореховском направлении наши войска отбили две атаки противника вблизи населенных пунктов Новоданиловка и Щербаки.

На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, восемь раз штурмовали позиции наших подразделений. На направлении работала авиация противника.

Что происходит на фронте в Украине / Карты Генштаба ВСУ

В операционной зоне на Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили семь атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.