Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Еще более 1100 оккупантов и 330 единиц техники: потери врага на 5 февраля
Какая ситуация на направлениях фронта
На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.
ВСУ отражали штурмовые действия врага неподалеку Загрызово, Петропавловки, Лозовой и в направлении Новоосиново на Купянском направлении, где за сутки произошло 7 атак оккупантов.
За прошедшие сутки вражеские силы дважды атаковали на Лиманском направлении. Враг пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка и Диброва.
На Краматорском направлении захватчики атаковали 6 раз в районах Ступочек, Предтечино и Часового Яра.
Десять атак совершил агрессор на Торецком направлении в районах Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 35 наступательных действий противника в районах Калинового, Миролюбовки, Проминя, Котлино, Удачного, Успеновки, Андреевки и Дачного.
Наши защитники отбили 2 вражеских атаки на Новопавловском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Разлива и Зеленовки.
На Гуляйпольском направлении 3 атаки захватчиков отражены нашими защитниками вблизи Новоселки.
На Ореховском направлении российские войска дважды атаковали позиции наших защитников, пытались продвинуться в направлении Новоданиловки и Малой Токмачки.
На Северском и Приднепровском направлении враг активных действий не проводил.
За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 12 боестолкновений, противник нанес 46 авиационных ударов, сбросив 67 управляемых бомб, также нанес 378 артиллерийских обстрелов, в том числе 5 – из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Карта боевых действий / Фото Генштаба ВСУ