Больше всего из них произошло на Лиманском и Покровском направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Что произошло на фронте за сутки
На Харьковском направлении наши войска отбили 4 атаки противника в районах Волчанска и Казачьей Лопани.
На Купянском направлении произошло 8 атак оккупантов, штурмы отражали неподалеку населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.
На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз вблизи Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Грековки, Новоегоровки, Ямполовки, Колодязов и Торского.
Россияне приближаются к Ямполовке: смотрите на карте
На Северском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах Спирного, Северска и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении зафиксировано 3 боестолкновения в районах Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 9 атак неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.
На Покровском направлении остановили 24 штурмовые и наступательные действия в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надиевки, Луча, Песчаного, Дачного и Улаклов.
Противник наступает на Удачное: смотрите на карте
На Новопавловском направлении отбили 3 атаки позиций наших войск вблизи Константинополя.
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 2 атаки в направлении Новополя.
На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Курском направлении отбили 9 российских захватчиков.
Что происходит на фронте в Украине / Карты Генштаба ВСУ
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.