Найбільше з них відбулося на Лиманському та Покровському напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відбулося на фронті за добу

На Харківському напрямку наші війська відбили 4 атаки противника в районах Вовчанська та Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку відбулося 8 атак окупантів, штурми відбивали неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського.

Росіяни наближаються до Ямполівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників у районах Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 3 боєзіткнення в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку зупинили 24 штурмові й наступальні дії в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надіївки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів.

Противник наступає на Удачне: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку відбили 3 атаки позицій наших військ поблизу Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 2 атаки в напрямку Новополя.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку відбили 9 російських загарбників.

Що відбувається на фронті в Україні / Карти Генштабу ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.