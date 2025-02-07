Протягом минулої доби на передовій відбулося 101 бойове зіткнення, найбільше ворог тисне на Покровському і Лиманському напрямках. Про це 24 Канал пише з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті була минулої доби

На Харківському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські війська провели 5 атак. ЗСУ відбивали штурмові дії біля населених пунктів Лозова, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Окупанти намагалися просунутись поблизу Зеленого Гаю, Копанок, Новосергіївки, Греківки, Нового, Зеленої Долини, Новолюбівки, Катеринівки, Ямполівки, Тернів та Колодязів.

Ворог наступав на Лиманському напрямку: карта

На Сіверському напрямку відбулися дві ворожі атаки в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення з росіянами біля Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог атакував позиції ЗСУ 13 разів у районах Диліївки та Торецька.

Ворожі атаки біля Торецька: показуємо на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора біля Зеленого Поля, Водяного Другого, Новоторецького, Покровська, Піщаного, Удачного, Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Котлярівки, Успенівки, Дачного, Андріївки та Шевченка.

Ситуація на Покровському напрямку: карта

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 8 ворожих атак поблизу Лисівки, Костянтинополя та Роздольного.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не було.

В операційній зоні на Курщині підрозділи ЗСУ відбили п’ять атак росіян. Ворог також завдав 47 авіаційних ударів, із застосуванням 76 керованих бомб, а також здійснив 612 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник тричі бив по позиціях ракетами та скинув 138 керованих авіаційних бомб.

Минулої доби воїни ЗСУ ліквідували 1340 російських загарбників. Захисники підривають бойовий потенціа ворога, зокрема і в тилу.