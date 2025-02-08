Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Найбільша активність ворога спостерігалася в Курській області та на Покровському напрямку.

Дивіться також Понад 1200 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 8 лютого

Де атакували росіяни

На Харківському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Лозова.

Ворог атакував на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Копанок, Новоєгорівки, Новолюбівки та Ямполівки.

Окупанти намагалися просунутися на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог 13 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

Росіяни 13 разів атакували на Сіверському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі Торецька.

Ворог не припиняє атакувати в районі Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

Найважча ситуація залишається на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших військ, намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя.

Ворог атакував на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 61 авіаційного удару із застосуванням 89 керованих бомб, а також здійснив 404 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких 20 – із РСЗВ.

Росіяни намагаються витіснити воїнів ЗСУ з Курщини: дивіться на карті

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію, авіацію та ударні дрони по районах українських населених пунктів.