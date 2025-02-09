Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Генштаб ЗСУ. Минулої доби ЗСУ змогли уразити 6 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійські засоби та дві радіолокаційні станції російських окупантів.

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Яка ситуація на фронті за минулу добу

На Харківському напрямку українські війська відбили дві ворожі атаки в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби окупанти атакували 7 разів, штурмові дії противника відбито біля населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку росіяни атакували 7 разів. Вони намагалися просунутись у напрямках Нового, Колодязів, Новоєгорівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку відбулося 4 атаки на позиції ЗСУ в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку було три боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 9 атак біля Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку ЗСУ успішно зупинили 54 штурмів і наступальних дій противника в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Новоолександрівка, Андріївка, Дачне, Калинове, Водяне Друге, Зелене Поле, Новоторецьк, Лисівка, Покровськ, Удачне, Надіївка, Преображенка та Шевченко.

Ситуація на Покровському напрямку: карта фронту

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 12 ворожих атак, росіяни сконцентрували зусилля біля Костянтинополя.

Наступи росіян біля Костянтинополя: показуємо на карті

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили одну атаку в напрямку Новополя.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби не було наступальних дій з боку росіян.

В операційній зоні в Курській області підрозділи ЗСУ за минулу добу відбили 28 атак російських військових. Противник завдав 44 авіаційних ударів, із застосуванням 64 керованих бомб, а також здійснив 544 артобстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 15 з них – із РСЗВ.

ЗСУ ліквідували 1460 російських окупантів, а також знешкодили 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, літак, 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 127 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.