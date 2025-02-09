Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Генштаб ВСУ. За прошедшие сутки ВСУ смогли поразить 6 районов сосредоточения личного состава и техники, три артиллерийские средства и две радиолокационные станции российских оккупантов.

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Какая ситуация на фронте за минувшие сутки

На Харьковском направлении украинские войска отбили две вражеские атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки оккупанты атаковали 7 раз, штурмовые действия противника отражены у населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении россияне атаковали 7 раз. Они пытались продвинуться в направлениях Нового, Колодезей, Новоегоровки и Ямполовки.

На Северском направлении произошло 4 атаки на позиции ВСУ в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении было три боестолкновения в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении российские войска совершили 9 атак возле Крымского и Торецка.

На Покровском направлении ВСУ успешно остановили 54 штурмов и наступательных действий противника в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Песчаное, Новоалександровка, Андреевка, Дачное, Калиновое, Водяное Второе, Зеленое Поле, Новоторецк, Лисовка, Покровск, Удачное, Надиевка, Преображенка и Шевченко.

Ситуация на Покровском направлении: карта фронта

На Новопавловском направлении Силы обороны Украины отбили 12 вражеских атак, россияне сконцентрировали усилия у Константинополя.

Наступления россиян возле Константинополя: показываем на карте

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили одну атаку в направлении Новополя.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки не было наступательных действий со стороны россиян.

В операционной зоне в Курской области подразделения ВСУ за минувшие сутки отбили 28 атак российских военных. Противник нанес 44 авиационных ударов, с применением 64 управляемых бомб, а также совершил 544 артобстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 15 из них – с РСЗО.

ВСУ ликвидировали 1460 российских оккупантов, а также обезвредили 11 танков, 20 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, самолет, 83 БпЛА оперативно-тактического уровня, 127 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.