Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник также нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара, 87 авиаударов, а также совершил более 5 800 обстрелов.

К теме Россияне наступали возле Часова Яра и Торецка: обновление карт ISW

Что произошло на фронте за сутки

На Харьковском направлении наши войска отбили 3 атаки врага в районах Волчанска и Фиголевки.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Богуславка, Степовая Новоселовка, Голубовка, Новая Кругляковка, Петропавловка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергеевка, Ямполовка, Колодязи, Копанки и Новолюбовка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Часов Яр.

Как изменился фронт возле Часова Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 13 атак недалеко от населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурма агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Активно применяя авиацию на Новопавловском направлении, враг десять раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь.

В операционной зоне на Курской области подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 18 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 39 авиационных ударов, а также совершил 493 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Как в целом выглядела ситуация на фронтах в Украине 10 февраля / Карты Генштаба ВСУ

На Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.