Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Кроме того, Силы обороны уничтожили 267 единиц техники и вооружения россиян.
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Какова актуальная статистика потерь
С 24 февраля 2022 года по 9 февраля 2025 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 849 320 (+1 460) человек,
- танков – 9 992 (+11);
- боевых бронированных машин – 20 797 (+20);
- артиллерийских систем – 22 844 (+24);
- РСЗО – 1273 (+2);
- средств ПВО – 1056 (+0);
- самолетов – 370 (+1);
- вертолетов – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 24486 (+83);
- крылатых ракет – 3054 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 36 529 (+127);
- специальной техники – 3 739 (+1).
Потери врага на 9 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ