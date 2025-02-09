Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Кроме того, Силы обороны уничтожили 267 единиц техники и вооружения россиян.

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Какова актуальная статистика потерь

С 24 февраля 2022 года по 9 февраля 2025 года российская армия потеряла:

  • личного состава – около 849 320 (+1 460) человек,
  • танков – 9 992 (+11);
  • боевых бронированных машин – 20 797 (+20);
  • артиллерийских систем – 22 844 (+24);
  • РСЗО – 1273 (+2);
  • средств ПВО – 1056 (+0);
  • самолетов – 370 (+1);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 24486 (+83);
  • крылатых ракет – 3054 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36 529 (+127);
  • специальной техники – 3 739 (+1).

Потери России на 9 февраля 2025 года

Потери врага на 9 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ