Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Крім того, Сили оборони знищили 267 одиниць техніки й озброєння росіян.

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Яка актуальна статистика втрат

З 24 лютого 2022 року по 9 лютого 2025 року російська армія втратила:

особового складу – близько 849 320 (+1 460) осіб,

танків – 9 992 (+11);

бойових броньованих машин – 20 797 (+20);

артилерійських систем – 22 844 (+24);

РСЗВ – 1273 (+2);

засобів ППО – 1056 (+0);

літаків – 370 (+1);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24486 (+83);

крилатих ракет – 3054 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 36 529 (+127);

спеціальної техніки – 3 739 (+1).

Втрати ворога на 9 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ