Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Наибольшая активность врага наблюдалась в Курской области и на Покровском направлении.
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Где атаковали россияне
На Харьковском направлении наши войска отбили атаку противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от населенных пунктов Загрызово и Лозовая.
Враг атаковал на Купянском направлении: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Новоегоровки, Новолюбовки и Ямполовки.
Оккупанты пытались продвинуться на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении враг 13 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.
Россияне 13 раз атаковали на Северском направлении: смотрите на карте
На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе Торецка.
Враг не прекращает атаковать в районе Торецка: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надиевка, Андреевка и Дачное.
Самая тяжелая ситуация остается на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших войск, пытались прорваться в направлении Константинополя.
Враг атаковал на Новопавловском направлении: смотрите на карте
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 28 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 61 авиационный удар с применением 89 управляемых бомб, а также совершил 404 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 20 – из РСЗО.
Россияне пытаются вытеснить воинов ВСУ с Курщины: смотрите на карте
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию, авиацию и ударные дроны по районам украинских населенных пунктов.