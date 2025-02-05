Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

ЗСУ відбивали штурмові дії ворога неподалік Загризового, Петропавлівки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося 7 атак окупантів.

Минулої доби ворожі сили двічі атакували на Лиманському напрямку. Ворог намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка та Діброва.

На Краматорському напрямку загарбники атакували 6 разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

Десять атак здійснив агресор на Торецькому напрямку в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 35 наступальних дій противника в районах Калинового, Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного.

Наші захисники відбили 2 ворожих атаки на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Розливу та Зеленівки.

На Гуляйпільському напрямку 3 атаки загарбників відбиті нашими оборонцями поблизу Новосілки.

На Оріхівському напрямку російські війська двічі атакували позиції наших захисників, намагався просунутись в напрямку Новоданилівки та Малої Токмачки.

На Сіверському та Придніпровському напрямку ворог активних дій не проводив.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, противник завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 67 керованих бомб, також завдав 378 артилерійських обстрілів, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Карта бойових дій / Фото Генштабу ЗСУ