Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, а також здійснив понад 6 тисяч обстрілів, з них 138 – із РСЗВ.

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Яка ситуація склалася на фронті

На Харківському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.

Яка ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Піщаного та Загризового.

Що відбувається біля Петропавлівки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Тернів, Новолюбівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок.

Як змінився фронт у напрямку Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка. В деяких випадках підтримував свої дії ударами авіації.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Дачне та Покровськ. Противник активно залучав на напрямку штурмову та бомбардувальну авіацію.

Де просунулася армія Росії на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили шість атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві наступальні дії в напрямку Новосілки.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу населених пунктів Новоданилівка та Щербаки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, вісім разів штурмували позиції наших підрозділів. На напрямку працювала авіація противника.

Що відбувається на фронті в Україні / Карти Генштабу ЗСУ

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили сім атак російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.