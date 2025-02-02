Протягом минулої доби зафіксовано 110 бойових зіткнень. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на фронті за добу

Вороги здійснили майже 5500 обстрілів, з них 128 із реактивних систем залпового вогню та понад 2000 за допомогою дронів-камікадзе. У районах Западного, Білицького, Улаклів, Розлива, Времівки, Веселого, Бурлацького та Новополя російська армія завдала авіаційних ударів.

На Харківському напрямку росіяни не проводили наступальних дій.

На Куп’янському напрямку відбулося 17 атак. ЗСУ відбивали наступи в районі Тополь, Дворічної, Петропавлівки, Степової Новосілки, Глушківки, Загризового та Лозової.

Наступальні дії окупантів на Куп'янському напрямку: дивитися на карті

На Лиманському напрямку здійснив 15 атак. Окупанти намагалися просунутись біля Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.

Ситуація на Лиманському напрямку: показуємо на карті

На Сіверському напрямку ЗСУ вдалося відбити чотири атаки ворога неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку відбулося 7 боєзіткнень біля Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог 7 разів наступав у районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 40 штурмових дій та наступів поблизу Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.

Найбільше атак ворог проводить на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку відбулися дві ворожі атаки на позиції ЗСУ, росіяни хотіли просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку російська армія здійснила дві спроби відтіснити українських захисників із займаних позицій в районі Новосілки.

На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення біля Щербаків та Нестерянки.

На Придніпровському напрямку росіяни один раз провели штурм позицій ЗСУ, але успіху не мали.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 8 ворожих атак. На цьому напрямку російські війська завдали 19 авіаційних ударів, застосувавши 24 керованих бомб, а також здійснили 351 артобстріл.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

По прикордонню Чернігівської та Сумської областей російські загарбники застосовують артилерію та ударні БпЛА по мирних українських містах та селах.

Збройні Сили України завдали росіянам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Минулої доби було уражено 13 районів зосередження особового складу російської армії та техніки та два ворожі пункти управління.