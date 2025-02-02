Російська армія втрачає солдатів і техніку на всіх ділянках фронту, адже їй протидіять Сили оборони ЗСУ. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти втратили:
особового складу – близько 840 360 (+1320) осіб,
танків – 9 908 (+6),
бойових броньованих машин – 20 667 (+14),
артилерійських систем – 22 538 (+45),
РСЗВ – 1 267 (+1),
засобів ППО – 1 050 (+0),
літаків – 369 (+0),
гелікоптерів – 331 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23 793 (+99),
крилатих ракет – 3 054 (+0),
кораблів/катерів – 28 (+0),
підводних човнів – 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 35 709 (+80),
спеціальної техніки – 3 729 (+2).