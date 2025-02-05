Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Поражено нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае и ЗРК "Бук" оккупантов

В Генштабе сообщили, что подразделения СБУ во взаимодействии с ВСУ и другими составляющими Сил обороны, в ночь на 5 февраля 2025 года поразили ООО "Албашнефть" в Краснодарском крае России.

Этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ" и задействован в поставках бензинов и дизеля для российской оккупационной армии. Подтверждено попадание. На объекте возник пожар,

– говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что результаты поражения уточняются.

"Удары по стратегическим объектам, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины, будут продолжаться", – подчеркнули там.

Кроме того, указывается, что подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины вели боевую работу по российскому зенитному ракетному комплексу "Бук", который находился на временно оккупированной территории Запорожской области.

В Генштабе указали, что зафиксировано успешное попадание и повреждения цели.