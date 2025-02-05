Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Уражено нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї та ЗРК "Бук" окупантів

В Генштабі повідомили, що підрозділи СБУ у взаємодії зі ЗСУ та іншими складовими Сил оборони, у ніч на 5 лютого 2025 року уразили ТОВ "Албашнєфть" у Краснодарському краї Росії.

Цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як "міні-НПЗ" і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії. Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа,

– ідеться в повідомленні.

В Генштабі додали, що результати ураження уточнюються.

"Удари по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії Росії проти України, триватимуть", – підкреслили там.

Окрім того, вказується, що підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України вели бойову роботу по російському зенітному ракетному комплексу "Бук", що знаходився на тимчасово окупованій території Запорізької області.

В Генштабі вказали, що зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі.