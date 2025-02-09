Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російську службу "Радіо Свободи". Ця нафтобаза є важливою для економіки та військового потенціалу країни-агресорки.
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Які наслідки атаки дронів на нафтобазу "Албашнефть"
Журналісти написали, що фотографії з космосу підтверджують повідомлення джерел, що внаслідок атаки в ніч на 5 лютого на нафтобазі "Албашнефть" було пошкоджено 2 резервуари з паливом.
В одному з них, як писали російські ЗМІ, містилося 60 тонн нафти, в іншому – така сама кількість дизельного пального. Попередньо, другий резервуар був нібито пошкоджений лише поверхнево і не спалахнув.
Які наслідки атаки "Албашнефть" можна побачити з супутників: відео "Радіо Свободи"
Що відомо про удар по міні НПЗ на Кубані
- Уночі 5 лютого російські пабліки бідкалися, що у Краснодарському краї були вибухи на нафтобазі. Місцева влада стверджувала, що, мовляв, уламки БпЛА впали у "резервуар із незначними залишками нафтопродуктів".
- Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафтобази "Албашнефть" у Краснодарському краї Росії. Об'єкт позиціонується як "міні-НПЗ" і залучений до постачання бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.
- Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також пояснив, що ця нафтобаза здатна переробляти до 320 000 тонн нафти на рік. Тобто це ще один логістичний об‘єкт російської армії.