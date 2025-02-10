Це підприємство вже неодноразово було ціллю для дронів, адже постачає пальне для російських військових. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Атака БпЛА на Краснодарський край 10 лютого: що відомо

Близько 2 ночі у телеграм-спільнотах Краснодарського краю Росії почали масово писати про загрозу дронів, а згодом про вибухи та роботу протиповітряної оборони.

Серед іншого влада звітувала про збиті безпілотники у селищі Афіпському, де, мовляв, пошкоджено приватний будинок. Та саме там розташований нафтопереробний завод, який є законною військовою ціллю.

Мешканці Краснодарського краю шоковані повітряною атакою: дивіться відео очевидців (обережно, чутно лайку!)

Вибухи на Кубані, зокрема біля Афіпського НПЗ: дивіться відео очевидців (увага, обсценна лексика!)

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Афіпський НПЗ розташований у Сєверському районі Краснодарського краю: показуємо на карті

Також росіяни писали, що безпілотники атакують місто Слов'янськ-на-Кубані, там нарахували не менш як 10 вибухів. А перед цим люди чули звуки, подібні до прольоту БпЛА. І там також постраждав будинок, де вибило шибки.

У самому Краснодарі начебто уламки БпЛА впали на багатоповерхівку – ЖК "Центральний". Кажуть, жертв немає.