Наприкінці тижня окупанти тягнули гусеничну техніку, а також велика кількість живої сили їхала разом із боєкомплектами з території Росії. Про це 24 Каналу розповів керівник “Центру вивчення окупації” Петро Андрющенко.

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"Бачимо продовження Великої Новосілки. З одного боку, це не дуже хороша новина, тому що зараз усі резерви кинуть. І тепер вони знову намагаються набрати тиск, ту інтенсивність, яку вони втратили цього тижня, яка значно зменшилась. З іншого боку, ми не бачимо, щоб у них було стільки сил, щоб поновитися і нести такі ж втрати", – сказав він.

Проте помітно, що ворог знову залучає гусеничну техніку, бронетехніку. Раніше росіяни штурмували здебільшого на автотранспорті, мотоциклах і так далі. Та техніка, яку вони дотягнули, поїхала безпосередньо на лінію фронту.

Переміщення техніки ворога

Петро Андрющенко зазначив, що зараз не фіксують фактично жодних активних переміщень. Виключно локальні, які не мають значення для лінії фронту сьогодні. Також стало відомо, що відбувається на відстані від Таганрога до Ростова. Зафіксували кілька військових баз і дуже високу кількість підрозділів ворога. Але не тих, які будуть у Донецькій області.

Кримські підрозділи, які маркуються двома трикутниками, перебазовують. Вони тренуються безпосередньо на території Ростовської області, у проміжку між Таганрогом і Ростовом. Їх доукомплектовують людьми, які прибувають потягами в Ростов, а звідти вони вже рухаються кудись на Північ. Це може бути Луганська, Харківська, Курська область, точно не Донецька. Тут ці підрозділи не використовуються,

– пояснив керівник "Центру вивчення окупації".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через околиці Маріуполя ворог перекидає військову техніку у напрямку Бердянська. На думку Петра Андрющенка, є загроза, що росіяни у бік Бердянська перевозять балістичні ракети, щоб бити по території України. Проте більш ймовірна гіпотеза пов'язана з тим, що окупанти везуть ракети до ППО.