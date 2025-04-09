Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост президента Володимира Зеленського. Дрон презентували бельгійській делегації, зокрема прем’єр-міністру Бельгії Барту де Веверу, який прибув до Києва.

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Презентували український БпЛА для протидії "Шахедам"

Новий дрон, який виготовили в Україні може працювати як проти російських дронів-камікадзе, так і проти розвідувальних невеликих дронів, які літають над Україною.

Дуже детально про дрон розробники не розповідають, але відомо, що його максимальна швидкість сягає 200 кілометрів за годину. БпЛА може підійматися на 5 кілометрів.

Виробники сміливо говорять, що цей дрон є найуспішнішим перехоплювачем "Шахедів", який перебуває на озброєнні Сил оборони України.

У Києві презентували новий дрон для перехоплення ворожих БпЛА: дивіться відео

Разом з бельгійцями українська сторона обговорила можливості зв'язків оборонно-промислового комплексу двох країн. За словами президента України, перші кроки щодо спільного виробництва оборонної продукції та її подальшого розвитку вже зроблені. Так в листопаді 2024 року Україна підписала меморандум з компанією Thales Belgium.

Зустрілися з представниками українських і бельгійських оборонних компаній разом із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Оглянули продукцію українського виробництва: розвідувальні та ударні БпЛА, наземні роботизовані комплекси та морські дрони. Пишаємося тим, що наша індустрія так сильно допомогла захистити Україну. Всі ці "пташки" дуже важливі для нас і дуже небезпечні для росіян,

– написав Володимир Зеленський.

Окрім цього спільна робота щодо озброєння дозволить Україні виробляти та прийняти бельгійські ракети FZ275 LGR, створені на основі 70-мм ракети з установленою головкою самонаведення з наведенням по лазерному променю.

Нагадаємо, під час чергової Ставки Володимир Зеленський детально обговорив питання виробництва та закупівлі дронів, які необхідні на полі бою для українських військових. Йшлося й про закупівлю ударних дронів Deep Strike, якими цього року забезпечать бійців.