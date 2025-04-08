Офіцер 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis Сергій "Скалун" в етері 24 Каналу розповів, що українські виробники намагаються відмовлятися від використання китайських комплектуючих.

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Що важливо у процесі виготовлення БпЛА?

Основний ударний засіб полку – це Nemesis. Якщо говорити про розвідувальні дрони, то полк використовує такі українські розробки: "Мара", "Гор". Виробництво дрона Nemesis наразі абсолютно локалізовано, тобто використовуються лише вітчизняні комплектуючі, немає ніяких китайських запчастин.

Сергій "Скалун" поділився, що полк перебуває у постійній взаємодії з виробником безпілотників, дає йому інформацію з власного досвіду стосовно застосування засобів. Це забезпечує оперативне внесення коригувань у конструкцію дронів для підвищення ефективності.

Засобів більше, ніж хотілося. Я маю на увазі асортимент, номенклатуру дронів, тому що ми тестуємо багато їх. До розробки частини цих засобів ми дотичні,

– озвучив офіцер.

Найближчим часом, зі слів "Скалуна", його полк буде повноцінно застосовувати засоби, які суттєво розширять українські спроможності з погляду глибини використання та впливу, який вони можуть мати на ворога. З часом буде визначений обмежений перелік БпЛА. Це, як пояснив офіцер, полегшить обслуговування, логістику, взаємозамінність екіпажів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час засідання Ставки обговорив тему виробництва БпЛА та їх закупівлі для війська. Український лідер наголосив на позитивній динаміці виготовлення ударних дронів Deep Strike і з метою збільшення обсягів виробництва та постачання безпілотників доручив укласти максимальну кількість контрактів.