К тому же его кортеж постоянно меняет номера. Идентифицированные телохранители Ермака ранее работали в УГО, однако бывший глава ОП уже не имеет права пользоваться государственной охраной, поэтому охранники сменили место работы для продолжения сотрудничества с Андреем Ермаком. Об этом сообщил народный депутаты Ярослав Железняк.
Интересно Ермак получил новую должность: его назначением занималась соратница Медведчука
Как Ермак до сих пор использует охрану?
Нардеп объяснил, что распознать личности охранников экс-руководителя ОП удалось еще в день выхода сюжета рохследователя Михаила Ткача. Так, защищать Андрея Ермака продолжают по меньшей мере 3 охранники: Владислав, Максим и Денис.
Все они, по словам Железняка, в 2025 году были сотрудниками УГО и работали с Ермаком когда он был в должности.
Отметим, что управление госохраны обеспечивает безопасность высших должностных лиц государства, членов их семей, а также охрану органов государственной власти и стратегических объектов.
Однако после увольнения с должности главы ОП Андрей Ермак уже не подпадает ни под одну из этих категорий. Поэтому, сразу после 28-го ноября, когда и произошло его увольнение, всех трех охранников Ермака с УГО перевели в подразделение "Альфа" Службы безопасности Украины.
Затем, в рамках контрразведывательного дела уже просто гражданину Андрею Ермаку предоставляется охрана СБУ,
– рассказал Железняк.
Говорится о том, что охранников экс-главы ОП перевели быстро в СБУ, и там они же продолжили охранять Ермака и в дальнейшем.
Нардеп объяснил, что все это происходит за счет налогоплательщиков и без какого-то публичного объяснения. Он добавил, что в СБУ, в частности в подразделении "Альфа" есть нехватка кадров.
Вниманию! Пресс-служба СБУ дала комментарий 24 Каналу относительно ситуации с Ермаком. Впрочем, конкретного ответа от службы мы так и не получили. "Согласно законодательству сведения об осуществлении или неосуществлении Службой безопасности Украины мер безопасности в отношении определенного лица, является информацией с ограниченным доступом и разглашению не подлежит", – говорится в сообщении.
Чем занимается Ермак после увольнения из ОП?
Ранее сообщалось, что он якобы собирался идти на фронт. Впрочем, эта информация не стала реальностью, зато Андрей Ермак возобновил адвокатскую деятельность.
В частности, в период развертывания скандала на Олимпийских играх по дисквалификации скелетониста Владислава Гераскевича за его проукраинскую позицию Ермак вызвался присоединиться к команде адвокатов для обжалования решения МОК.
А недавно при Национальной ассоциации адвокатов Украины создали четыре новых постоянно действующих отраслевых комитета как совещательные органы, где экс-глава ОП и получил новую должность. Он возглавил Комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и правового обеспечения евроинтеграционного восстановления.
Также он до сих пор сохраняет ограниченное влияние и общается с президентом Владимиром Зеленским.