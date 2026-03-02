Народный депутат Ярослав Железняк объяснил 24 Каналу, что Андрей Ермак действительно имеет влияние, но очень ограниченное. При этом он также общается с главой ГУР – Олегом Иващенко и рядом представителей правоохранительных органов.

Какова роль Ермака сегодня?

Трудно сказать, что все перечисленные факты – это чрезмерное влияние, которое кардинально меняет ситуацию. На самом деле это не так. Скорее всего, говорится в основном об общении с Владимиром Зеленским и определенных "точечных" задачах.

"Он общается с президентом. Я убежден, что когда журналист Михаил Ткач фиксировал его заезд через санаторий "Конча-Заспа", тогда они встречались с президентом. По данным от источников, они также общаются по телефону", – сказал Ярослав Железняк.

Напомним, во время расследования Михаила Ткача анализировали перемещения бывшего руководителя ОПУ. В частности появились предположения, что он мог ездить на государственные дачи, которые расположены рядом с санаторием.

Справочно! Андрея Ермака называли одним из ближайших соратников Владимира Зеленского, которому президент полностью доверяет. Их связывала давняя история знакомства. Сам Ермак до большой политики был известен как юрист, общественный деятель и продюсер. А с приходом Зеленского к власти в течение 5 лет возглавлял Офис Президента, пока в ноябре 2025-го не стало известно об обысках в его доме.

Что известно об отставке Ермака?