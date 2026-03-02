Народный депутат Ярослав Железняк объяснил 24 Каналу, что Андрей Ермак действительно имеет влияние, но очень ограниченное. При этом он также общается с главой ГУР – Олегом Иващенко и рядом представителей правоохранительных органов.
Какова роль Ермака сегодня?
Трудно сказать, что все перечисленные факты – это чрезмерное влияние, которое кардинально меняет ситуацию. На самом деле это не так. Скорее всего, говорится в основном об общении с Владимиром Зеленским и определенных "точечных" задачах.
"Он общается с президентом. Я убежден, что когда журналист Михаил Ткач фиксировал его заезд через санаторий "Конча-Заспа", тогда они встречались с президентом. По данным от источников, они также общаются по телефону", – сказал Ярослав Железняк.
Напомним, во время расследования Михаила Ткача анализировали перемещения бывшего руководителя ОПУ. В частности появились предположения, что он мог ездить на государственные дачи, которые расположены рядом с санаторием.
Справочно! Андрея Ермака называли одним из ближайших соратников Владимира Зеленского, которому президент полностью доверяет. Их связывала давняя история знакомства. Сам Ермак до большой политики был известен как юрист, общественный деятель и продюсер. А с приходом Зеленского к власти в течение 5 лет возглавлял Офис Президента, пока в ноябре 2025-го не стало известно об обысках в его доме.
Что известно об отставке Ермака?
- В конце ноября 2025 года стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски в правительственном квартале. Впоследствии появилось сообщение об обысках у руководителя ОПУ Андрея Ермака. Это произошло на фоне слухов о якобы его причастности к крупному коррупционному делу "Мидас".
- Ермак подтвердил, что в его квартире действительно провели обыск. Он отметил, что со своей стороны будет максимально способствовать следственным действиям и предоставил полный доступ в дом. На место также прибыли адвокаты Ермака, которые сотрудничали с правоохранителями.
- Уже вечером 28 ноября Владимир Зеленский сообщил, что руководитель ОПУ написал заявление об увольнении. Президент его поддержал и добавил, что не хочет слышать сплетен и спекуляций. Он поблагодарил Андрея Ермака за то, что он всегда "патриотично представлял украинскую позицию" во время переговорного процесса.
- После увольнения Ермак рассказал, что "считал Владимира Зеленского своим другом" до этой должности и он останется им дальше. Сам Ермак говорил, что будет служить в Силах обороны, но после отставки об этом ничего не известно. Сейчас он ведет непубличный образ жизни, имеет усиленную охрану и возобновил адвокатскую деятельность.