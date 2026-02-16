Об этом в УГО заявили в комментарии "Радио Свобода".
Действительно ли Ермака охраняют сотрудники УГО?
После обнародования расследования журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача под названием "Крестный отец на "удаленке"" стало известно о жизни Андрея Ермака после увольнения с должности главы Офиса президента.
Ткач сообщил, что сейчас Ермак ведет непубличный образ жизни, продолжает поддерживать контакты с отдельными высокопоставленными чиновниками и пользуется охраной.
Данный материал прокомментировал и нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк". Он заявил, что якобы установил личности людей, которые сопровождали Ермака на видео с расследования. По его словам, это могут быть сотрудники Управления государственной охраны.
В ответ на запрос издания "Радио Свобода" в УГО прокомментировали озвученные предположения.
Государственная охрана в отношении Ермака Управлением государственной охраны Украины не осуществляется,
– сообщили в ведомстве.
Нардеп Железняк также обращался за комментарием в Управление государственной охраны. В своем запросе он уточнял конкретные детали, в частности фамилии лиц, которые могли осуществлять охрану, возможный их перевод в другие структуры и основания для таких решений. Но на этот запрос УГО ответа не предоставило.
По его словам, в комментарии журналистам и "Центру противодействия коррупции" УГО отмечает – Ермака не охраняют "сейчас". По мнению депутата, эта формулировка является показательной.
Железняк предположил, что отказ может свидетельствовать о том, что его версия вполне реальна.
Имеет ли право Ермак на госохрану?
Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV отметил, что после увольнения с должности главы ОП Андрей Ермак не входит в список лиц, которым предусмотрена государственная охрана.
Вениславский убежден, что сотрудники УГО не имеют оснований осуществлять охрану Ермака. В то же время, по его словам, функции обеспечения безопасности может выполнять Национальная полиция – по поручению президента они могут предоставлять охрану отдельным должностным лицам.
Нардеп говорит, что Ермак имел доступ к закрытой информации и государственной тайне, поэтому чтобы предотвратить утечку секретных данных определенное время ему могла предоставляться государственная охрана.