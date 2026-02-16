Про це в УДО заявили у коментарі "Радіо Свобода".

Чи справді Єрмака охороняють співробітники УДО?

Після оприлюднення розслідування журналіста "Української правди" Михайла Ткача під назвою "Хрещений батько на "удальонці"" стало відомо про життя Андрія Єрмака після звільнення з посади очільника Офісу президента.

Ткач повідомив, що нині Єрмак веде непублічний спосіб життя, продовжує підтримувати контакти з окремими високопосадовцями та користується охороною.

Даний матеріал прокоментував й нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк. Він заявив, що нібито встановив особи людей, які супроводжували Єрмака на відео з розслідування. За його словами, це можуть бути співробітники Управління державної охорони.

У відповідь на запит видання "Радіо Свобода" в УДО прокоментували озвучені припущення.

Державна охорона щодо Єрмака Управлінням державної охорони України не здійснюється,

– повідомили у відомстві.

Нардеп Железняк також звертався за коментарем до Управління державної охорони. У своєму запиті він уточнював конкретні деталі, зокрема прізвища осіб, які могли здійснювати охорону, можливе їхнє переведення до інших структур та підстави для таких рішень. Але на цей запит УДО відповіді не надало.

За його словами, у коментарі журналістам та "Центру протидії корупції" УДО наголошує – Єрмака не охороняють "зараз". На думку депутата, це формулювання є показовим.

Железняк припустив, що відмова може свідчити про те, що його версія цілком реальна.

Чи має право Єрмак на держохорону?