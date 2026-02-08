Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький зауважив в ефірі 24 Каналу, що Андрій Єрмак фактично зараз не є представником влади. Але чомусь він має можливість користуватися державною охороною, використовувати державне майно тощо. Це обурює.

Що відомо про теперішню діяльність Єрмака?

З розслідування стало відомо, що Єрмак нещодавно зустрічався з чинним секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Також журналісти повідомляли про зустріч із радником президента зі стратегічних питань Олександром Камишиним. Це наштовхує на висновки, що колишній глава ОП не відійшов від політичних справ. При цьому сам Умєров заявив, що розмова з Єрмаком мала загальний характер, а на його рішення ніхто не впливає.

Я розумію, що вони можуть бути друзями. Але ці всі розмови мають бути публічними, враховуючи, в які часи ми живемо. Український народ має вимагати від влади прозорості,

– сказав Городницький.

Зверніть увагу! Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський припустив, чому Єрмак перебуває з охороною. За його словами, колишній голова ОП не належить до осіб, яким надається державна охорона. Але тут можуть бути й інші варіанти.

За його словами, можна зробити різні припущення, чому ці зустрічі відбувалися. Так, вони цілком можуть бути друзями та обговорювати щось своє. Але й поки не варто відкидати варіант, що хтось намагається "замести сліди".

Ми можемо собі накрутити варіант, що хтось намагається замести сліди. Ось ці зустрічі різні, поїздка адвоката з послом України в Ізраїль, де була зустріч з адвокатом Міндіча. Можуть бути варіанти, що хтось візьме провину на себе, а інший – залишиться "кришталево чистим". Поки ми не знаємо, що відбувається,

– зауважив Городницький.

На його думку, таке враження, що деякі люди просто "приватизували" країну та використовують державне майно, щоб комфортно себе почувати. І це відверте хамство.

Відставка Єрмака: деталі