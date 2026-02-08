Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV объяснил, имеет ли право Андрей Ермак на государственную охрану.
Откуда у Ермака взялась охрана?
Вениславский подчеркнул, что глава Офиса президента не относится к тем лицам, которым предоставляется государственная охрана. Поэтому, по его словам, охрану, которую заметили с Ермаком, точно не обеспечивало Управление государственной охраны.
Нардеп предположил, что это может быть и Национальная полиция. По поручению президента они могут обеспечивать охраной тех или иных должностных лиц.
Кроме того, нельзя исключать, что Ермак пользуется охраной какой-то частной охранной компании или частных структур.
Вениславский уточнил, что бывший глава Офиса был в узком кругу людей, которые имели доступ к закрытой информации и государственной тайне. Поэтому, с точки зрения безопасности государства, логично, что ему могла предоставляться государственная охрана в течение определенного времени, чтобы предотвратить утечку секретных данных.
Отдельно нардеп прокомментировал встречи Ермака с советниками президента. Он отметил, что экс-руководитель Офиса имеет широкий круг контактов, и запретить ему или другим общаться с ним почти невозможно. В то же время, с точки зрения государственных интересов, он не должен участвовать в решении любых государственных вопросов, потому что не имеет на это законных полномочий.
Относительно его встреч, то следует уточнять у должностных лиц, с какой целью они происходили – или это частное общение, или государственные дела. Ограничить частные контакты Ермака практически невозможно.
Чем сейчас занимается Андрей Ермак?
- 28 ноября на фоне скандала с Миндичем Андрея Ермака уволили с должности главы Офиса президента.
- Тогда бывший чиновник заявлял, что планирует отправиться на фронт. Но, как известно, этого Ермак до сих пор не сделал.
- Кроме того, в начале 2026 года он возобновил свою адвокатскую деятельность.
- В феврале Михаил Ткач выяснил, что Ермак живет по четкому расписанию и ежедневно по несколько часов тренируется в частном спортзале. По информации журналиста, он приезжает туда с охраной, которая имеет ключи от помещения, самостоятельно открывает зал, не допускает посторонних и закрывает его после завершения тренировки.
- После освобождения Ермак почти не появляется на публике. Во время его перемещения охрана заранее проверяет местность и допускает выход из автомобиля только тогда, когда рядом нет посторонних людей. Из-за таких мер безопасности отследить его полный график практически невозможно.
- В то же время журналист отмечает, что Ермак не потерял влияния и продолжает контактировать с отдельными влиятельными лицами. В частности, вечером 30 января он находился около трех часов в жилом комплексе, где живет действующий секретарь СНБО Рустем Умеров. Сам Умеров подтвердил встречу и объяснил, что она имела общий, неофициальный характер.
- Также сообщается о встрече Ермака с советником президента по стратегическим вопросам Александром Камышиным. Отдельно отмечается, что его адвокат Игорь Фомин посещал Израиль, где встречался с адвокатом Тимура Миндича – фигуранта дела "Мидас" и бывшего совладельца "Квартала 95". В Тель-Авив Фомин летел вместе с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.