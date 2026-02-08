Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV объяснил, имеет ли право Андрей Ермак на государственную охрану.

Смотрите также После увольнения из ОП Ермак провел трехчасовую встречу с Умеровым у него дома, – СМИ

Откуда у Ермака взялась охрана?

Вениславский подчеркнул, что глава Офиса президента не относится к тем лицам, которым предоставляется государственная охрана. Поэтому, по его словам, охрану, которую заметили с Ермаком, точно не обеспечивало Управление государственной охраны.

Нардеп предположил, что это может быть и Национальная полиция. По поручению президента они могут обеспечивать охраной тех или иных должностных лиц.

Кроме того, нельзя исключать, что Ермак пользуется охраной какой-то частной охранной компании или частных структур.

Вениславский уточнил, что бывший глава Офиса был в узком кругу людей, которые имели доступ к закрытой информации и государственной тайне. Поэтому, с точки зрения безопасности государства, логично, что ему могла предоставляться государственная охрана в течение определенного времени, чтобы предотвратить утечку секретных данных.

Отдельно нардеп прокомментировал встречи Ермака с советниками президента. Он отметил, что экс-руководитель Офиса имеет широкий круг контактов, и запретить ему или другим общаться с ним почти невозможно. В то же время, с точки зрения государственных интересов, он не должен участвовать в решении любых государственных вопросов, потому что не имеет на это законных полномочий.

Относительно его встреч, то следует уточнять у должностных лиц, с какой целью они происходили – или это частное общение, или государственные дела. Ограничить частные контакты Ермака практически невозможно.

Чем сейчас занимается Андрей Ермак?