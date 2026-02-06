Об этом говорится в новом масштабном расследовании "Украинской правды".

Что известно о встрече Ермака и Умерова?

Журналисты выяснили, что вечером 30 января Андрей Ермак после спортзала поехал в жилой комплекс, где, по информации источников издания в политических кругах, живет Умеров. У заезда на паркинг кортеж Ермака также встретил охранник секретаря СНБО.

Экс-руководитель ОП пробыл в доме около трех часов и в 23:17 уехал.

Сам Рустем Умеров подтвердил факт встречи: по его словам, они общались около часа на общие темы – о жизни, работе и событиях в Украине. Секретарь СНБО добавил, что после увольнения Ермака они почти не имели возможности пообщаться, несмотря на длительную совместную работу.

Известно также, что кроме Умерова, Ермак 27 января встречался с Александром Камышиным, бывшим главой Минстратегпрома и советником президента по стратегическим вопросам.

Экс-министр прибыл на встречу к Ермаку с блокнотом и покинул его офис примерно через час. Вскоре здание в центре Киева покинул и сам бывший руководитель ОП.

Где сейчас Андрей Ермак?