Об этом говорится в новом масштабном расследовании "Украинской правды".
Что известно о встрече Ермака и Умерова?
Журналисты выяснили, что вечером 30 января Андрей Ермак после спортзала поехал в жилой комплекс, где, по информации источников издания в политических кругах, живет Умеров. У заезда на паркинг кортеж Ермака также встретил охранник секретаря СНБО.
Экс-руководитель ОП пробыл в доме около трех часов и в 23:17 уехал.
Сам Рустем Умеров подтвердил факт встречи: по его словам, они общались около часа на общие темы – о жизни, работе и событиях в Украине. Секретарь СНБО добавил, что после увольнения Ермака они почти не имели возможности пообщаться, несмотря на длительную совместную работу.
Известно также, что кроме Умерова, Ермак 27 января встречался с Александром Камышиным, бывшим главой Минстратегпрома и советником президента по стратегическим вопросам.
Экс-министр прибыл на встречу к Ермаку с блокнотом и покинул его офис примерно через час. Вскоре здание в центре Киева покинул и сам бывший руководитель ОП.
Где сейчас Андрей Ермак?
28 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. В тот же день Владимир Зеленский в своем обращении объявил, что Ермак подает в отставку.
После этого экс-руководитель Офиса заявил, что собирается идти на фронт. Впрочем, в начале 2026 года в Минобороны уточнили, что Андрей Ермак не обращался в ТЦК и СП для прохождения военной службы.
23 января после почти 6 лет перерыва Андрей Ермак восстановил свое право на адвокатскую деятельность. До начала работы на государственной службе Андрей Ермак имел почти 25 лет адвокатского стажа.