Соответствующая информация появилась на сайте НААУ.

Что известно о новой должности Ермака?

Сообщается, что при Национальной ассоциации адвокатов Украины созданы четыре новых постоянно действующих отраслевых комитета как совещательные органы. Речь идет о таких структурах:

Комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и правового обеспечения евроинтеграционного восстановления, где собственно и будет председательствовать Андрей Ермак;

Комитет по вопросам правового обеспечения и защиты прав в сфере психического здоровья (председатель – Анна Ищенко);

Комитет по вопросам нефти, газа и недропользования (председатель – Сергей Антоненко);

Комитет по вопросам медиации (председатель – Луиза Романадзе).

При этом, как отмечает Центр по противодействию коррупции, назначением Ермака на эту должность занималась соратница Медведчука.

Речь идет о Лидии Изовитовой, которая недавно назначила на важный пост в НААУ одиозного адвоката Алексея Шевчука.

Она руководит Национальной ассоциацией адвокатов Украины и Советом адвокатов Украины еще со времен президентства Януковича. Это два центральных органа адвокатского самоуправления. Изовитова, как утверждают в ГПК, должна давно потерять эту должность.

Евросоюз давно требует от украинских властей наконец-то обратить внимание на реформу адвокатуры. Недавно эта реформа в списке приоритетных,

– отметили в ГПК.

Там также подчеркнули, что последние назначения в ассоциации адвокатов (говорится о Шевчуке и Ермаке) "только подтверждают, что эта реформа является насущной и давно назревшей".

Есть ли у Ермака доступ к власти?