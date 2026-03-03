Відповідна інформація з'явилася на сайті НААУ.

Актуально Єрмак спілкується з президентом, – Железняк припустив, який вплив він має

Що відомо про нову посаду Єрмака?

Повідомляється, що при Національній асоціації адвокатів України створили чотири нові постійно діючі галузеві комітети як дорадчі органи. Мовиться про такі структури:

Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та правового забезпечення євроінтеграційного відновлення, де власне й головуватиме Андрій Єрмак;

Комітет з питань правового забезпечення та захисту прав у сфері психічного здоров'я (голова – Ганна Іщенко);

Комітет з питань нафти, газу та надрокористування (голова – Сергій Антоненко);

Комітет з питань медіації (голова – Луїза Романадзе).

При цьому, як зазначає Центр протидії корупції, призначенням Єрмака на цю посаду займалась соратниця Медведчука.

Йдеться про Лідію Ізовітову, яка нещодавно призначила на важливу посаду в НААУ одіозного адвоката Олексія Шевчука.

Вона керує Національною асоціацією адвокатів України та Радою адвокатів України ще з часів президентства Януковича. Це два центральні органи адвокатського самоврядування. Ізовітова, як стверджують у ЦПК, мала б давно втратити цю посаду.

Євросоюз давно вимагає від української влади нарешті звернути увагу на реформу адвокатури. Віднедавна ця реформа у списку пріоритетних,

– наголосили у ЦПК.

Там також підкреслили, що останні призначення в асоціації адвокатів (мовиться про Шевчука та Єрмака) "лише підтверджують, що ця реформа є нагальною і давно назрілою".

Чи має Єрмак доступ до влади?