Військовий експерт Павло Нарожний у розмові з 24 Каналом пояснив, наскільки реальним є твердження щодо активної заміни піхоти на НРК. Він припустив, як це може вплинути на процес мобілізації в Україні.

До теми Бойові роботи на полі бою і рої дронів: експерт розвінчав міфи про штучний інтелект на війні

Які завдання може виконувати на фронті НРК?

"Чесно кажучи, я ставлюсь скептично до того, що ми зможемо прибрати саме 30% піхоти. Думаю, що ця цифра малоймовірна. До цієї заяви багато питань – йдеться про поточну ситуацію, чи про умовну ідеальну бригаду, в якій є комплектація особового складу на 80-90%?" – наголосив він.

Якщо ж говорити про ідеальну бригаду, в якій є гарно підготовлені бійці, віком 25 – 30 років у чудовій фізичній формі, тоді, на думку військового експерта, – це реально і можна зробити вже завтра. Тут не треба глибокої підготовки.

"Однак якщо ми кажемо про середньостатистичну бригаду, в якій комплектація на рівні 50 – 60% і в якій служать люди 45 – 50 років, то в ній прибрати 30% буде дуже важко. Це більше закриє дірки і нестачу особового складу, ніж дозволить прямо зараз цих людей забрати чи перевести на інші посади", – пояснив він.

До слова. Командир Третього армійського корпусу ЗСУ, бригадний генерал Андрій Білецький зауважив, що певні завдання, які виконують піхотні підрозділи, можуть взяти на себе безпілотники, системи спостереження та НРК. На його думку, 2026 рік може стати "роком революції в бойових НРК", які замінять значну частину людей. Також це серйозно вплине "і на тактику, і на бойові порядки". Тоді піхота трансформується у вузькоспеціалізовану та елітну силу, залучену там, де використання НРК неможливе.

НРК на передовій виконують насамперед логістичні завдання (підвоз боєприпасів, їжі, палива, води на бойові позиції). Це убезпечує солдат, які не йдуть пішки і не несуть все це.

Щодо НРК, які б могли виконувати бойові завдання, то встановити на них турель чи автоматичний гранатомет, дуже складно. Для цього потрібно готувати пілотів, які вже знатимуть тактики управління, і для цього потрібно приблизно пів року,

– підкреслив Павло Нарожний.

Він додав, якщо це реалізувати, темпи мобілізації зменшити не вдасться. Мобілізація буде продовжуватись у такому ж темпі, тому що у нас створюють нові бригади, а фронт маємо величезний. Однак це однозначно зменшить рівень наших втрат.

Як НРК використовуються на лінії боєзіткнення?