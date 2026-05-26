У Пентагоні вже розглядають комплекс як одну з ключових технологій для майбутньої боротьби з масовими атаками БпЛА. Про це пише АрміяInform.

Що відомо про новий дрон-перехоплювач?

Компанія Raytheon, яка входить до складу оборонного гіганта RTX, офіційно презентувала нову версію дрона-перехоплювача Coyote Block 3 Non-Kinetic.

Головною особливістю системи стала відмова від класичної вибухової боєголовки на користь електромагнітної зброї. Під час демонстрації для армії США система успішно знищувала рої дронів, які запускали в межах спеціальних навчань.

Представники компанії заявили, що комплекс продемонстрував "виняткові можливості запуску, польоту, перехоплення та повернення на базу".

Coyote забезпечує військовослужбовцям економічно ефективний захист як від окремих безпілотників, так і від їхніх роїв. Ми продовжуємо інвестувати в перевірені в бойових умовах можливості Coyote, гарантуючи, що союзники по всьому світу отримають доступну оперативну перевагу над складними та постійно зростаючими загрозами, що використовуються безпілотниками,

– заявив президент підрозділу систем наземної та протиповітряної оборони Raytheon Том Лаліберті.

Coyote Block 3 став розвитком попередніх версій дрона. Якщо перша модифікація виконувала розвідувальні функції, а друга отримала реактивний двигун та класичну бойову частину, то нова версія перейшла на принципово інший тип ураження.

Тепер дрон оснащений так званою енергетичною гарматою. Вона випромінює потужний електромагнітний імпульс, який виводить із ладу електроніку ворожого безпілотника.

Після такого впливу дрон втрачає керування та падає на землю без вибуху. Аналітики припускають, що система використовує мікрохвильове випромінювання для ураження цілей. У Raytheon офіційно не розкривають характеристики нової зброї та її дальність.

Чому ця технологія вважається революційною?

Головна перевага Coyote Block 3 полягає у можливості багаторазового використання. Після виконання завдання перехоплювач повертається на базу, де його може "спіймати" спеціальна сітка для повторного запуску. Це критично важливо, адже вартість одного такого перехоплювача може перевищувати 100 тисяч доларів.

Ще однією важливою особливістю є можливість уражати одразу кілька цілей за один виліт. Для цього дрону достатньо просто пролетіти поблизу ворожих безпілотників. Аналітики зазначають, що така система особливо ефективна для захисту міст, електростанцій, військових баз та критичної інфраструктури, де небажано використовувати ракети через ризик уламків і вибухів.

Війна в Україні продемонструвала, що дешеві FPV-дрони та дрони-камікадзе здатні виснажувати навіть потужні армії. Через це традиційні системи ППО стають економічно невигідними, коли дорогі ракети доводиться витрачати на дешеві безпілотники. Саме тому Пентагон дедалі активніше інвестує у системи боротьби з роями БпЛА.

За даними американських контрактів, Raytheon уже отримала масштабні замовлення на виробництво Coyote. Зокрема, мовиться про сотні перехоплювачів та багатомільярдну програму розвитку до 2033 року. Військові експерти вважають, що Coyote Block 3 може стати одним із ключових елементів нової концепції протиповітряної оборони, де головним завданням буде не лише знищення окремих цілей, а й масове "прорідження" роїв безпілотників.

Україна не відстає і також створює унікальну зброю

Україна завершила фінальні випробування лазерної системи протиповітряної оборони "Тризуб", яку розробляє компанія Celebra Tech. Новий комплекс уже інтегрували у мобільну платформу та готують до тестів у максимально наближених до бойових умовах.

За словами розробників, система здатна знищувати FPV-дрони на відстані до 800 – 900 метрів, а розвідувальні безпілотники – до 1,5 кілометра. Лазер пропалює електроніку та елементи конструкції ворожих дронів буквально за кілька секунд.

У компанії також заявили, що "Тризуб" майже готовий до перехоплення ударних дронів типу "Шахед" на дистанції до 5 кілометрів, хоча ці характеристики ще перевіряють. Головною перевагою системи називають надзвичайно низьку вартість пострілу, адже використання лазера фактично потребує лише витрат на електроенергію. Комплекс оснащений радаром для виявлення повітряних цілей та системою автоматичного наведення з елементами штучного інтелекту.

Якщо "Тризуб" підтвердить свою ефективність у реальних бойових умовах, Україна може стати другою країною світу після Ізраїлю, яка інтегрує лазерну ППО у систему оборони.