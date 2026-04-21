Помилкове примущення, якого не можна допускати

Те яких масштабів набирає застосування НРК для виконання відповідних завдань не може не радувати. Про це пише Микола Бєлєсков.

Але в техноцентризму є один ризик – помилкове припущення, що людський фактор на війні вже не є визначальним.

Людський фактор на війні був, є і буде визначальним, бо саме людина планує і проводить відповідні місії із використанням різних роботизованих платформ, а іще людина ремонтує і вдосконалює.

Інтуїтивна привабливість техноцентрихму очевидна – в уяві багатьох це може знімати із порядку денного дуже важкі питання комплектування, навчання і управління. Але це дуже велика помилка вважати саме так. Фактор людини на війні залишається визначальним.

Хоча сам характер війни дійсно переживає зміни по масштабу і глибині подібні до революції у військовій справі 1920 – 1930-х років через такий розвиток роботизованих платформ різних типів.

