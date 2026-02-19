Также было проведено 506 обысков и 104 задержанных. Об этом пишет Нацполиция и СБУ.

Что известно об операции "Рубикон"?

Участники двух транснациональных группировок координировали изготовление и реализацию психотропов на территории Польши, а также наладили наркотрафик в Украину и Молдову.

Еще одна международная группа обеспечивала поставки прекурсоров в подпольные лаборатории в Украине и Польше.

На украинской территории преступники организовали работу разветвленной сети нарколабораторий, охватывающей почти все регионы.

Каждая лаборатория специализировалась на изготовлении отдельного вида запрещенных веществ. Совокупная производственная способность такой инфраструктуры составляла более 700 килограммов наркотической продукции ежемесячно, а ориентировочная прибыль превышала 400 миллионов гривен,

– рассказали в Нацполиции.