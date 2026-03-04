Андрія Українця (командувача логістики ПС ЗСУ) та Володимира Компаниченка затримали "на гарячому" під час передачі 320 тисяч доларів хабаря. Про звільнення йдеться в указі Володимира Зеленського.
Що відомо про звільненого корупціонера?
Президент України 4 березня 2026 року видав указ про звільнення з посади глави СБУ Житомирщини Компаниченка. Його підозрюють у прихованні розкрадання грошей, виділених на будівництво оборонних споруд для літаків.
Прокуратура також оскаржила рішення суду щодо запобіжних заходів для корупціонера. Суд визначив заставу за Компаниченка у розмірі 6,9 мільйона гривень.
Прокурори вважають рішення суду необґрунтованим, бо призначені застави майже вдвічі менші за їхні вимоги і не відповідають серйозності злочинів.
Нагадаємо, що у середу, 25 лютого, стало відомо, що правоохоронці викрили командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника УСБУ у Житомирській області на масштабній корупції під час будівництва укриттів для літаків.
Останні новини про корупційні скандали в Україні
Командира взводу зв’язку на Київщині підозрюють у крадіжці військового майна, яке він здавав у ломбард. Офіцеру оголошено підозру, що може призвести до 15 років ув'язнення.
НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Івано-Франківської обласної прокуратури Роману Химі та його підлеглому у вимаганні 100 тисяч доларів.
СБУ викрила корупційну схему на відновленні Трипільської ТЕС. Фігуранти завищували ціни на матеріали на 30% і завдали збитків на 50 мільйонів гривень.