Андрея Украинца (командующего логистики ВС ВСУ) и Владимира Компаниченко задержали "на горячем" во время передачи 320 тысяч долларов взятки. Об увольнении говорится в указе Владимира Зеленского.

Смотрите также Суд отправил под стражу руководителя управления СБУ на Житомирщине, которого разоблачили на взятке

Что известно об уволенном коррупционере?

Президент Украины 4 марта 2026 года издал указ об увольнении с должности главы СБУ Житомирской области Компаниченко. Его подозревают в сокрытии хищения денег, выделенных на строительство оборонных сооружений для самолетов.

Прокуратура также обжаловала решение суда относительно мер пресечения для коррупционера. Суд определил залог за Компаниченко в размере 6,9 миллиона гривен.

Прокуроры считают решение суда необоснованным, потому что назначенные залоги почти вдвое меньше их требований и не соответствуют серьезности преступлений.

Напомним, что, что в среду, 25 февраля, стало известно, что правоохранители разоблачили командующего логистики Воздушных Сил ВСУ и начальника УСБУ в Житомирской области на масштабной коррупции во время строительства укрытий для самолетов.

Последние новости о коррупционных скандалах в Украине