Андрея Украинца (командующего логистики ВС ВСУ) и Владимира Компаниченко задержали "на горячем" во время передачи 320 тысяч долларов взятки. Об увольнении говорится в указе Владимира Зеленского.
Смотрите также Суд отправил под стражу руководителя управления СБУ на Житомирщине, которого разоблачили на взятке
Что известно об уволенном коррупционере?
Президент Украины 4 марта 2026 года издал указ об увольнении с должности главы СБУ Житомирской области Компаниченко. Его подозревают в сокрытии хищения денег, выделенных на строительство оборонных сооружений для самолетов.
Прокуратура также обжаловала решение суда относительно мер пресечения для коррупционера. Суд определил залог за Компаниченко в размере 6,9 миллиона гривен.
Прокуроры считают решение суда необоснованным, потому что назначенные залоги почти вдвое меньше их требований и не соответствуют серьезности преступлений.
Напомним, что, что в среду, 25 февраля, стало известно, что правоохранители разоблачили командующего логистики Воздушных Сил ВСУ и начальника УСБУ в Житомирской области на масштабной коррупции во время строительства укрытий для самолетов.
Последние новости о коррупционных скандалах в Украине
Командира взвода связи на Киевщине подозревают в краже военного имущества, которое он сдавал в ломбард. Офицеру объявлено подозрение, что может привести к 15 годам заключения.
НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Ивано-Франковской областной прокуратуры Роману Химе и его подчиненному в вымогательстве 100 тысяч долларов.
СБУ разоблачила коррупционную схему на восстановлении Трипольской ТЭС. Фигуранты завышали цены на материалы на 30% и нанесли ущерб на 50 миллионов гривен.