24 Канал обратился за комментарием к языковому омбудсмену Елене Ивановской.

Что за инцидент с вызовом скорой и знанием украинского?

По словам Виолетты, ее дедушка потерял сознание, когда играл со своим правнуком. Девушка сразу позвонила в скорую помощь. Диспетчер начала задавать ей ряд вопросов.

Когда я говорила адрес, мне кричали на украинском. Когда я говорила год рождения, мне кричали: "Считай, сколько полных лет",

– рассказывает о пережитом Виолетта.

Языковой инцидент со скорой / Скриншот

Большинство пользователей не разделили возмущение девушки. Так, госпожа Наталья под ником os_win_win объяснила, что нужно точно отвечать на все вопросы, которые ставит диспетчер. "От этого зависит какая бригада выедет на вызов – экстренная или неотложная. Неотложная может ехать хоть весь день, поэтому от ваших ответов зависит жизнь человека так же, как и от действий скорой", – отметила женщина.

Подавляющая часть комментариев касалась языкового вопроса. Виолетта в своей заметке акцентировала, что ее просили перейти на украинский, когда "жизнь ее дедушки висела на волоске".

Были пользователи, которые поддержали девушку, а были и те, которые осудили / Скриншоты

Впоследствии Виолетта уточнила, что она говорила на украинском. Но, когда ее попросили назвать улицу, она не вспомнила новое название, поэтому сказала старое.

Виолетта говорит, что не вспомнила новое название улицы / Скриншот

Люди объяснили девушке, что диспетчер вбивает в базу название улицы. Поэтому нужно было назвать ее точно и четко.

В комментарии 24 Канала языковой омбудсмен отметила, что диспетчер действовала в соответствии с законом. Она ничего не нарушила. 30 статья предусматривает предоставление всех услуг на государственном языке. По согласию сторон, если бы диспетчер знала другой язык, они могли перейти на него. Решением Конституционного суда гражданин Украины не должен знать ни одного языка мира, кроме украинского.

