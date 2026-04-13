Про ситуацію в українському небі інформують у Повітряних силах. Рух російських цілей відстежують також монітори.

Важливо Ракети, дрони, артилерія: Зеленський показав збройну міць України

Що відомо про дронову атаку?

Закликаємо вас бути пильними й не нехтувати правилами власної безпеки. У разі оголошення небезпеки для вашого регіону – перебувайте в укриттях.

21:12, 13 квітня

  • Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині.
  • БпЛА курсом на Полтавщину з Харківщини
  • БпЛА курсом на Чернігів з півночі.
21:06, 13 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщині.

21:02, 13 квітня

21:00, 13 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині.

20:42, 13 квітня

Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

20:38, 13 квітня

  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південь;
  • БпЛА на півдні Сумщини, курс західний.
20:36, 13 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини/Одещини.

20:22, 13 квітня

БпЛА на Дніпропетровщині, вектор на Кривий Ріг.

19:52, 13 квітня

БпЛА з півночі на Харків.

19:08, 13 квітня

  • БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини, курсом на Апостолове.
  • БпЛА курсом на Запоріжжя з півдня.
  • БпЛА західніше Харкова, курс південний.