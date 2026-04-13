О ситуации в украинском небе информируют в Воздушных силах. Движение российских целей отслеживают также мониторы.

Что известно о беспилотной атаке?

Призываем вас быть бдительными и не пренебрегать правилами собственной безопасности. В случае объявления опасности для вашего региона – находитесь в укрытиях.

21:12, 13 апреля

21:06, 13 апреля

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Днепропетровщине.

21:02, 13 апреля

21:00, 13 апреля

20:42, 13 апреля

Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

20:38, 13 апреля

20:36, 13 апреля

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины/Одесчины.

20:22, 13 апреля

БпЛА на Днепропетровщине, вектор на Кривой Рог.

19:52, 13 апреля

БпЛА с севера на Харьков.

19:08, 13 апреля

  • БпЛА в Корюковском районе Черниговщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в Криворожском районе Днепропетровщины, курсом на Апостолово.
  • БпЛА курсом на Запорожье с юга.
  • БпЛА западнее Харькова, курс южный.