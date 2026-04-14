Об этом пишет начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Какие последствия атаки на Черкассы?

Вражеские войска продолжили террор украинских городов – вечером ударные дроны попали по гражданской застройке в Черкассах.

В результате атаки погиб 8-летний мальчик, еще 9 человек доставлены в медицинское учреждение, среди них есть ребенок. В то же время три человека получили помощь врачей непосредственно на месте происшествия.

В результате падения беспилотника повреждены по меньшей мере четыре жилые многоэтажки. Сейчас продолжается проверка территории соответствующими службами.

Последствия атаки по Черкассам: смотрите фото ОВА

Глава Черкасской ОГА в очередной раз призвал граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться во время атак в укрытиях.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

