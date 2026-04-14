Об этом пишет начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.
Какие последствия атаки на Черкассы?
Вражеские войска продолжили террор украинских городов – вечером ударные дроны попали по гражданской застройке в Черкассах.
В результате атаки погиб 8-летний мальчик, еще 9 человек доставлены в медицинское учреждение, среди них есть ребенок. В то же время три человека получили помощь врачей непосредственно на месте происшествия.
В результате падения беспилотника повреждены по меньшей мере четыре жилые многоэтажки. Сейчас продолжается проверка территории соответствующими службами.
Глава Черкасской ОГА в очередной раз призвал граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться во время атак в укрытиях.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Где недавно гремели взрывы и что известно о последствиях?
Днем 14 апреля враг попал дронами по объектам гражданской инфраструктуры в Сумах. Вспыхнули масштабные пожары.
Оккупанты выпустили 6 КАБов на Печенежскую дамбу в Харьковской области. Повреждений или разрушений объекта, к счастью, не зафиксировано.
В центре Чернигова ударный БпЛА типа "Шахед" ударил по админзданию. Пострадали два человека, а в здании ударом выбиты окна и повреждены двери.
В ночь на 14 апреля удару подверглась гражданская и портовая инфраструктура Измаила, что в Одесской области. В результате атаки пострадало шесть частных домов, автомобиль скорой помощи, уничтожено два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей, а также возник пожар на станции техобслуживания.