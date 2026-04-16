В столице прогремели взрывы. Об угрозе сообщили в КГВА.

Хронология атаки в столице Враг массированно атакует Украину "Шахедами": где сейчас есть угроза удара

Что известно об обстреле Киева 16 апреля?

Воздушная тревога в Киеве началась в 02:31. Столица оказалась под воздушной атакой. Говорится о баллистике со стороны российского Брянска.

О серии взрывов в Киеве сообщили местные сообщества в социальных сетях и органы власти. В КГВА, в частности, написали, что враг атакует столицу ракетами.

Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!

– подчеркнул городской голова Виталий Кличко.

Он же впоследствии сообщил о вызове медиков в Шевченковский район. Атака продолжается, больше информации о последствиях обстрела ожидаем позже.

Где еще бил враг во время этой атаки?