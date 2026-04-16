В столице прогремели взрывы. Об угрозе сообщили в КГВА.
Что известно об обстреле Киева 16 апреля?
Воздушная тревога в Киеве началась в 02:31. Столица оказалась под воздушной атакой. Говорится о баллистике со стороны российского Брянска.
О серии взрывов в Киеве сообщили местные сообщества в социальных сетях и органы власти. В КГВА, в частности, написали, что враг атакует столицу ракетами.
Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
– подчеркнул городской голова Виталий Кличко.
Он же впоследствии сообщил о вызове медиков в Шевченковский район. Атака продолжается, больше информации о последствиях обстрела ожидаем позже.
Где еще бил враг во время этой атаки?
Российские ударные дроны атаковали ещё и Харьков ночью, пострадали несколько районов города, травмированы люди.
В Днепре вечером раздавались взрывы, от атаки врага пострадало учебное заведение и возник пожар, пострадавших не было.
У Киевской области было попадание в производственно-складское здание и также пожар, без жертв.