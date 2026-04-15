Об этом информирует ГСЧС Украины.
Какие последствия атаки на Киевскую область?
Чрезвычайники проинформировали, что враг атаковал Белоцерковский район Киевской области, попав в производственно-складское здание предприятия.
На месте прилета вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил площадь 800 квадратных метров. По состоянию на 23:02 продолжается ликвидация последствий.
По предварительной информации, жертв или пострадавших нет.
Последствия атаки на Киевщину:
Заметим, что в 19:13 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении беспилотников в направлении Киевской области, уже через несколько минут местные услышали звуки взрывов. По данным властей, силы ПВО работали по вражеским целям.
В этот день взрывы гремели уже не впервые – ночью и утром 15 апреля ударные беспилотники ударили по объектам гражданской инфраструктуры. В Обуховском районе повреждены хозяйственные постройки двух частных домовладений.
Где еще были слышны взрывы и какие последствия?
В результате удара беспилотников по Днепру повреждены: пансионат для людей старшего возраста, общежитие колледжа, 8-этажное жилое здание и мастерская на территории учебного заведения. Пострадали три человека, среди них двое детей.
Вражеский дрон попал в жилую девятиэтажку в Одессе – разрушениям подверглись три квартиры, еще одна – вспыхнула. Ранены шесть человек, один человек погиб.
У Черкассах вечером 15 апреля был слышен взрыв. Тревогу объявляли из-за угрозы удара вражеских БпЛА.