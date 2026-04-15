Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Взрывы в Днепре: какие подробности?
В 20:26 в Днепре местные жители слышали звук взрыва, а уже через несколько минут, в 20:30, раздались повторные взрывы.
В Воздушных силах ВСУ ранее сообщали о движении вражеских ударных беспилотников в направлении города с запада.
По предварительным данным начальника ОВА, в результате российской атаки в городе возник пожар. Пострадавших или погибших, к счастью, нет.
Сейчас детали атаки и масштабы разрушений уточняются.
Стоит заметить, что вечером 15 апреля вражеские войска начали массированную атаку на Украину, применяя ракеты различных типов и ударные беспилотники. Взрывы уже гремели в нескольких областях Украины.
Где гремели взрывы сегодня вечером?
К вечеру 15 апреля российские войска дважды атаковали Одесскую область. Один беспилотник попал в девятиэтажное жилое здание – повреждены квартиры на 5, 6 и 7 этажах. Еще один беспилотник повредил крышу частного жилого дома в Березовском районе.
В Киевской области работало ПВО по российским дронам.
У Черкассах и в Винницкой области также были слышны взрывы.