У мережі пишуть, що внаслідок атаки без електрики залишилися від 100 до 600 тисяч мешканців Московської області, передає 24 Канал.

Що відомо про "темний" підмосковний вечір 30 грудня?

Десятки будинків опинилися без світла, на вулицях не працюють світлофори та ліхтарі.

Електропостачання, а також зв'язку, вже кілька годин немає у Жуковському, Літкаріно та Раменському. Ці населені пункти розташовані на південний схід від Москви. Йдеться про сотні тисяч абонентів.

У Підмосков'ї – блекаут / Фото соцмережі

Російські телеграм-канали повідомляють, що аварійне відключення електрики сталося через автоматичне відключення на високовольтній підстанції. Енергетики обіцяють завершити роботи до кінця дня.

Однак деякі жителі Підмосков'я припускають, що повне усунення несправностей може затягтися до січневих свят.

Слід зауважити, що блекаут під Москвою стався на тлі атаки безпілотників. Так, зокрема мер російської столиці Собянін з 17:00 по 19:48 чотири рази повідомляв про збиття дронів на підльоті до міста.

Однак ворожі телеграм-канали та влада регіону про цю деталь не згадали.

Без світла Раменське в районі річки Сєвєрки: дивіться відео

Не освітлюють навіть вулиці: дивіться відео

Росіяни скаржаться на відключення світла: дивіться відео

Підмосков'я занурилося у пітьму: дивіться відео

