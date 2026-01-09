Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що цієї зими росіянам може бути особливо важко. Перед ворогом постала дилема – Кремль хоче захищати Москву, але засоби ППО також потрібні у віддалених районах країни-агресорки.

Чому Україні критично важливо бити по Москві?

Голова Українського центру безпеки та співпраці зазначив, що російська влада кожного дня повідомляє про збиття дронів на території Росії. Москва ж є обов'язковим елементом у ланцюгу ударів, де останніми днями через такі атаки призупинили роботу аеропортів. Це неймовірний тиск на російську інфраструктуру.

Через велику територію Росія не може існувати без авіасполучення, бо її суб'єкти почнуть розповзатись. Системи залізниць чи дорожніх сполучень не можуть забезпечити логістику в країні. Тому навіть тимчасовий параліч такої інфраструктури відгукується у кожному з регіонів.

Крім того, ми маємо справу з обмеженим ресурсом російської ППО, яка сконцентрована біля Москви, де є виробництва, які займаються технологічними рішеннями. Тому "руйнувати" Москву не вдасться, але можна щодоби робити так, щоб окупанти думали, як розмістити свою ППО по всій Росії.

Тому ми завдаємо ударів по Москві, щоб росіяни не просили забрати ППО з-під столиці в інші регіони. Мешканці столиці мають відчувати, що якщо від них заберуть якусь установку, то їхня протиповітряна оборона послабиться. В імперії насамперед захищається центр. Навіть якщо в периферії стоїть важливий НПЗ, життя Путіна і його оточення будуть дорожчими. Якщо ми збережемо темп ударів, росіянам буде важко,

– підсумував він.

Цікаво! Військовий експерт Роман Світан зауважив, що у росіян меншає ППО. Через це ворог почав підтягувати С-350 до фронту, щоб перекрити коридори, які ми пробиваємо для руху наших безпілотників.

Останні атаки на Москву: коротко