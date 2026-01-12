В минобороны России подтвердили атаку дронов. Там заявили, что в период с 19:00 по 22:00 было сбито 78 беспилотников, 14 из них – над Орловской областью, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на ТЭЦ в Орле?
Между тем в сети появляются кадры Орловской ТЭЦ. Она вся в дыму, но неизвестно, есть ли на объекте пожар.
Заметим, что ТЭЦ в Орле неоднократно становилась целью украинских ударов. Последний раз она была атакована всего несколько дней назад – 9 января.
Как дымит ТЭЦ в Орле: смотрите видео
Что происходит в Орле после атаки: смотрите видео
Удар по очередной ТЭЦ в России: смотрите видео
Напомним, что после атаки 9 января более полумиллиона жителей Белгородской области осталась без электроснабжения, воды и тепла.
Что известно о последних ударах Украины по России?
- В Новочеркасске, Ростовская область, ночью 12 января произошли взрывы, под удар могла попасть электростанция. Местная жительница сообщила о сбивании двух дронов и пожаре, предположительно на Новочеркасской ГРЭС, одной из самых мощных электростанций на юге России.
- Украинские силы поразили буровые установки "Лукойл" в Каспийском море. Также атакован зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" на Луганщине и склад материально-технического подразделения 49-й армии России в Херсонской области.
- ВСУ поразили нефтебазу "Жутовская" в Волгоградской области, которая используется для поставки топлива российским войскам.