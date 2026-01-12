В минобороны России подтвердили атаку дронов. Там заявили, что в период с 19:00 по 22:00 было сбито 78 беспилотников, 14 из них – над Орловской областью, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на ТЭЦ в Орле?

Между тем в сети появляются кадры Орловской ТЭЦ. Она вся в дыму, но неизвестно, есть ли на объекте пожар.

Заметим, что ТЭЦ в Орле неоднократно становилась целью украинских ударов. Последний раз она была атакована всего несколько дней назад – 9 января.

Как дымит ТЭЦ в Орле: смотрите видео

Что происходит в Орле после атаки: смотрите видео

Удар по очередной ТЭЦ в России: смотрите видео

Напомним, что после атаки 9 января более полумиллиона жителей Белгородской области осталась без электроснабжения, воды и тепла.

Что известно о последних ударах Украины по России?