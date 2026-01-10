По состоянию на 10 января в Белгородской области 600 тысяч жителей не имеют в своих домах ни электроэнергии, ни отопления, ни воды. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Какова ситуация со светом в Белгородской области?
По словам Гладкова, сейчас продолжаются работы по восстановлению снабжения. В то же время он признал, что ситуация является "чрезвычайно сложной". Губернатор отругал белгородцев, которые имеют возможность, но не покупают генераторы, надеясь, что "пронесет".
Убытки экономике, поступления энергоресурсов в жилые дома, прежде всего в многоквартирные, – большие. Где-то мы с ситуацией справились, где-то пытаемся справиться, где-то у нас физически это сделать невозможно,
– пожаловался Гладков.
Заметим, что восстановительные работы в регионе продолжаются в условиях сильных морозов.
В самом Белгороде не работает уличное освещение – жители перемещаются по городу с фонариками и при свете автомобильных фар.
Что известно о последних ударах Украины по России?
- Дальнобойные дроны СБУ атаковали арсенал ГРАУ в Костромской области, расположенный в 900 километрах от границы Украины. Это уже пятый арсенал ГРУ, пораженный Украиной, и он является самым отдаленным из всех предыдущих целей.
- Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Осколнефтеснаб" в Белгородской области, возник масштабный пожар.
- СБУ атаковала нефтебазу "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области России. После атаки дронов на объекте вспыхнул масштабный пожар.